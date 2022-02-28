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Организованы репатриационные рейсы из Катовице - Комитет гражданской авиации РК

28 Февраля 2022 10:10
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Организованы репатриационные рейсы из Катовице - Комитет гражданской авиации РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с обстановкой в Украине, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан, Посольствами Республики Казахстан в Украине и Польше, а также авиакомпанией «Эйр Астана» проработан вопрос организации репатриационных рейсов для граждан Казахстана из Украины, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

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Так, первый рейс КС 2203 по вывозу казахстанских граждан вылетел из города Атырау в город Катовице (Польша) 28 февраля т.г. в 09:53 ч. по времени г. Нур-Султана. Тип воздушного судна А321 (вместимость 179 кресел).

Планируемое время вылета из г. Катовице в Атырау 10:30 часов 28 февраля т.г. по времени г. Катовице.


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#МИД РК   #Украина   #Общество   #Польша   #МИИР РК   #Авиация  
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