Организован альтернативный маршрут на участке дороги Карасу - Масанчи - Сортобе

Как отметили в нацкомпании, маршрут пролегает по автомобильной дороге республиканского значения от населенного пункта Карасу до поселка Отеген батыр, с последующим направлением по автодорогам местного значения до пунктов пропуска «Аухатты» или «Сортобе».

Фото: Казавтожол

Пропускная способность указанных пунктов пропуска составляет до 2000 транспортных средств в сутки, что позволяет обеспечить бесперебойное движение автотранспорта в условиях проведения ремонтных работ.