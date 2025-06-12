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    13:54, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Организован альтернативный маршрут на участке дороги Карасу - Масанчи - Сортобе

    Национальная компания «ҚазАвтоЖол» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги Карасу - Масанчи - Сортобе, а также на участке в районе объездной дороги города Бишкек, организован альтернативный маршрут следования по направлению Алматы - Иссык-Куль. Об этом передает агентство Kazinform. 

    строительство дороги
    Фото: Минтранспорта РК

    Как отметили в нацкомпании, маршрут пролегает по автомобильной дороге республиканского значения от населенного пункта Карасу до поселка Отеген батыр, с последующим направлением по автодорогам местного значения до пунктов пропуска «Аухатты» или «Сортобе».

    объездная дорога
    Фото: Казавтожол

    Пропускная способность указанных пунктов пропуска составляет до 2000 транспортных средств в сутки, что позволяет обеспечить бесперебойное движение автотранспорта в условиях проведения ремонтных работ.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Регионы Транспорт Кыргызстан Алматинская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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