Организован альтернативный маршрут на участке дороги Карасу - Масанчи - Сортобе
Национальная компания «ҚазАвтоЖол» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги Карасу - Масанчи - Сортобе, а также на участке в районе объездной дороги города Бишкек, организован альтернативный маршрут следования по направлению Алматы - Иссык-Куль. Об этом передает агентство Kazinform.
Как отметили в нацкомпании, маршрут пролегает по автомобильной дороге республиканского значения от населенного пункта Карасу до поселка Отеген батыр, с последующим направлением по автодорогам местного значения до пунктов пропуска «Аухатты» или «Сортобе».
Пропускная способность указанных пунктов пропуска составляет до 2000 транспортных средств в сутки, что позволяет обеспечить бесперебойное движение автотранспорта в условиях проведения ремонтных работ.