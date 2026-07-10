Организации УДП внедрили ИИ-решения на базе суперкомпьютера

Специалисты Инженерно-технического центра (ИТЦ) и Инженерного центра (ИЦ) Управления материально-технического обеспечения УДП РК реализовали ряд ИИ-решений, используя вычислительные мощности суперкомпьютера МИИЦР РК.

В текущем году Инженерно-технический центр УДП внедрил в «Ситуационно-аналитический комплекс» 12 специализированных ИИ-агентов. Интеллектуальные помощники позволяют не только анализировать показатели, но и формировать аналитические выводы, выявлять риски и предоставлять рекомендации.

Интеллектуальные помощники охватывают ключевые направления деятельности организаций УДП, такие как кадровые процессы, показатели медицинских организаций, государственные закупки, работу авиационного и автомобильного транспорта, развитие цифровой инфраструктуры, деятельность Телерадиокомплекса Президента, Президентского центра, Щучинско-Боровской курортной зоны, Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и других организаций.

При этом каждый ИИ-агент имеет свою специализацию. К примеру, агент «Человеческие ресурсы» помогает отслеживать укомплектованность штата, текучесть кадров, эффективность обучения, развитие кадрового резерва и другие показатели, позволяя своевременно выявлять риски и отклонения.

В планах ИТЦ внедрить еще около десяти ИИ-агентов, которые будут работать по направлениям аудита, бухгалтерского учета, юридического сопровождения, безопасности, ремонта и обслуживания, государственных закупок и платных услуг.

Однако аналитика – далеко не единственная сфера, где применяется искусственный интеллект. В июне этого года Инженерный центр УМТО УДП внедрил AI Code Review - интеллектуальную систему автоматизированной проверки программного кода.

Система анализирует программный код на соответствие внутренним стандартам разработки, выявляет потенциальные ошибки и уязвимости, а также проверяет соблюдение требований информационной безопасности. Это позволяет разработчикам быстрее получать обратную связь и уделять больше времени архитектуре решений и сложным инженерным задачам, не тратя время на рутинные проверки.

Ключевой особенностью AI Code Review является то, что система полностью работает в локальной инфраструктуре, что исключает передачу исходного кода во внешние сервисы и обеспечивает более высокий уровень информационной безопасности по сравнению с использованием общедоступных ИИ-сервисов, таких как GPT, Claude или Cursor.

Стоит отметить, что искусственный интеллект не заменяет специалистов, а становится их помощником. Он берет на себя выполнение рутинных операций, позволяя сотрудникам сосредоточиться на задачах, требующих профессионального опыта, экспертной оценки и принятия решений.

Внедрение ИИ-решений в системе Управления делами Президента осуществляется в рамках объявленного Президентом Казахстана Года цифровизации и искусственного интеллекта.