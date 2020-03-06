Организаторы «Тұмар» запустили промо-видео о философии телепремии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная телевизионная премия «Тұмар» является единственной площадкой в медиа-отрасли, где оценивают и мотивируют одновременно. Вот уже не первый год «Тұмар» сохраняет за собой статус престижной и ценной награды среди профессионалов области телевидения. В этом году состоится четвертая церемония награждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры».

О философии проекта и миссии современного журналиста поведал член Организационного комитета, Генеральный директор Корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры» Евгений Кочетов.

«Национальная премия «Тұмар» всего за несколько лет зарекомендовала себя, как авторитетная коммуникационная площадка для настоящих профессионалов, где помимо грандиозного чествования достойных победителей ведется колоссальная аналитическая деятельность по изучению отечественного опыта, контента, рынка и потенциала в целом.

За четыре года премия обрела свой стиль, традиции и почерк. Иметь награду «Тұмар» — значит обладать высоким знаком качества в профессиональной среде и об этом говорят имена соискателей, где за каждой фамилией претендента стоит глыба журналистики, личность достойная признания. Все эти факторы позволяют организаторам определить основную идею премии, которая объединяет все журналистское сообщество, с целью поощрения и признания», - комментирует Евгений Кочетов.

Презентуя промо-ролик к премии, организаторы впервые заговорили о философии проекта, транслируя вызовы мира медиа через признанных журналистов, победителей прошлых лет.

Ролик начинается с новостной редакции, где возникает спор между руководителем и ведущим топовым журналистом телеканала «Хабар 24» Асхатом Ниязовым – обладателем премии в номинации «Лучший тележурналист» 2018 года. Спор двух коллег на весьма актуальную тему: кто важнее на ТВ - зритель или журналист?

Не секрет, что в современном медиарынке контент формируется исходя из предпочтений зрителей. Но какова же роль журналиста во всей этой истории? Кто он – настоящий профессионал?

Попытка найти ответ раскрывается в сюжете при участии победителя в номинации «Лучший тележурналист» 2019 года Габит Бокенбай. Габит - автор серии телевизионных сюжетов телеканала «Qazaqstan» об известной беркутчи Айшолпан, которая прославилась на весь мир благодаря своему таланту в мужском виде спорта. Этническая казашка, ставшая феноменом и вызвавшая интерес у всех мировых СМИ – находка казахстанского журналиста. Это ее сняли для обложки National Geographic и именно о ней мы видели немало документальных фильмов. А Габит Бокенбай на своем примере показал готовность преданных делу профессионалов работать в любой точке мира и при любых условиях, чтобы найти и создать историю, которая взволнует весь мир.

Далее по сюжету камера передвигается в студию «Вечерней информационной программы» телеканала «Хабар 24» - «Лучшей информационно-аналитической программы» 2019 года.

Для многих телеведущие в кадре — это красиво говорящие лица, на самом же деле — это солдаты «видимого» фронта. На свою смену они приходят в пять утра и уходят в двенадцать ночи, довольно часто не имея возможности жить обычной жизнью рядового гражданина. Семья, дети, заботы – все это лишь в перерывах между новостями, и это стиль жизни, это служение своей профессии и своему зрителю.

Между тем нередко футурологи твердят, что профессия журналиста – одна из тех, что исчезнет в ближайшие десятилетия. Взять хотя бы на заметку, что студия, в которой работают ведущие Сергей Гергиль и Макпал Асаубайкызы, полностью роботизирована и обслуживается всего одним человеком вместо девяти, как это было ранее.

Интенсивно развивающиеся технологии: агрегаторы новостей, роботы-телеведущие, развитие голографического телевидения – все это новые вызовы перед работниками масс-медиа.

Но, как бы парадоксально ни звучало, человеку по-прежнему нужен человек. Эту ценность продемонстрировала мэтр казахстанской журналистики, победитель в номинации «Лучший телеведущий» 2018 года Дана Нуржигит.

В своем месседже известный журналист призывает коллег к постоянному развитию, быть неподдельной Личностью и большим Профессионалом.

По задумке креативной группы, за всем этим процессом наблюдают юные телеведущие программы «Күлегеш» телеканала «Balapan» - победители в номинации «Лучшая юмористическая программа» 2017 года и мечтают пойти по стопам своих старших наставников.

В этом году казахстанскому телевидению исполняется 62 года, эта отрасль взрастила и воспитала не одно поколение профессионалов, создала немало памятных, исторических проектов, зажгла новые звезды, а это значит, эта профессия по-прежнему интересна не только тем, кто в нее верит и служит ей, но и тем, кто за ней наблюдает.

Все это и есть философия Национальной телевизионной премии «Тұмар» и всех ее победителей. Философия, которая помогает информировать, просвещать, вдохновлять и вести за собой.

Авторы промо уверены, что в журналистике не бывает случайных лиц, ведь это профессия не для слабых игроков, а лишь для тех, кто привык идти к своим целям до конца.



