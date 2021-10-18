Организаторы тоев продолжают нарушать карантин в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За выходные дни в Кокшетау мониторинговые группы выявили четыре факта проведения торжественных мероприятий с большим количеством гостей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, за прошедшие выходные дни в городе Кокшетау мониторинговые группы выявили четыре факта проведения торжественных мероприятий, среди них одна свадьба, два Қыз ұзату и банкет по поводу дня рождения с большим количеством гостей.

«Несмотря на то, что область находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса, в регионе продолжаются факты нарушения карантинного режима. К примеру, мониторинговая группа выявила факт проведения свадьбы, на которой находилось 120 гостей. Мероприятие проходило в ресторане «Кокшетау». Семейное торжество пресекли и в ресторане «Бал Махабат». Как выяснилось, местный житель организовал празднование юбилея с участием 120 приглашенных гостей», - рассказали в ведомстве.

Очередное мероприятие прервали в ресторане «Хан Сарай». В заведении проводили Қыз ұзату с участием 90 человек, несмотря на ограничительные меры. Еще одно проведение Қыз ұзату выявили в ресторане «Меруерт». На мероприятие пригласили 120 человек.

Напомним, что согласно постановлению главного госсанврача Акмолинской области, разрешено проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий, банкетов, свадеб, юбилеев, но со строгим соблюдением предписанных санитарных правил – посетители должны иметь «зеленый» статус в Ashyq и заполняемость помещения не может превышать 50 % и не более 50 мест.

Как добавили в ведомстве, по всем выявленным нарушениям материалы были направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

Всего в этом году мониторинговыми группами было охвачено проверками 29189 объектов на соблюдение карантинных мер, выявлено 628 нарушений.

В целом, за несоблюдение предписанных санитарно-карантинных правил, в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, а также физических лиц применены административные меры воздействия – 650 штрафов и 16 материалов направлены для рассмотрения в административные суды.