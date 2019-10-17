-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:21
-
-
-
-
вчера 21:20
-
-
-
-
-
вчера 19:44
-
-
-
вчера 19:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Организаторы шоу в 15 раз занижали свои доходы - ДГД Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент государственных доходов по Алматы осуществил налоговые проверки в отношении организаторов развлекательных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ДГД сообщили, что в отношении организаторов мероприятий проведено хронометражное обследование.
«В частности, по организации следующих концертных мероприятий: организация фестиваля – доход составил 20,9 млн тенге; организация сольного концерта («Halyk Arena») – доход составил 31,1 млн тенге. По итогам двух мероприятий доход организатору составил 52 млн тенге, тогда как до хронометражного обследования налогоплательщикам в форме налоговый отчетности была отражена сумма около 3 млн тенге, то есть реальный доход превысил заявленную сумму в 15 раз, или на 48 млн тенге», - сообщили в ДГД.
Также, проведено хронометражное обследование в отношении организаторов тренинга в «Алматы Арена». В ходе проверки был установлен доход организатора в размере свыше 85 млн тенге, тогда как за весь 2018 год налогоплательщиком в налоговой отчетности оборот составлял ноль тенге.
Вместе с тем, в ДГД сообщили, что будут продолжать проверку по организаторам мероприятий в сфере культуры, шоу-бизнеса и иной деятельности в сфере отдыха и развлечений до конца 2019 года.
- Полиция начала расследование по факту вырубки частного яблоневого сада в Алматы
- Массовое ДТП в Алматы: двое погибли и шестеро пострадали
- В 157 км от Алматы произошло землетрясение
- 30 лет стажа, 45 тысяч операций, спасенные детские жизни. Легко ли быть анестезиологом
- Волшебница Малефисента заговорила на казахском языке
- Я решил провести два боя в Казахстане - Канат Ислам о дальнейших планах
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана