Организаторы шоу в 15 раз занижали свои доходы - ДГД Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент государственных доходов по Алматы осуществил налоговые проверки в отношении организаторов развлекательных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДГД сообщили, что в отношении организаторов мероприятий проведено хронометражное обследование.

«В частности, по организации следующих концертных мероприятий: организация фестиваля – доход составил 20,9 млн тенге; организация сольного концерта («Halyk Arena») – доход составил 31,1 млн тенге. По итогам двух мероприятий доход организатору составил 52 млн тенге, тогда как до хронометражного обследования налогоплательщикам в форме налоговый отчетности была отражена сумма около 3 млн тенге, то есть реальный доход превысил заявленную сумму в 15 раз, или на 48 млн тенге», - сообщили в ДГД.

Также, проведено хронометражное обследование в отношении организаторов тренинга в «Алматы Арена». В ходе проверки был установлен доход организатора в размере свыше 85 млн тенге, тогда как за весь 2018 год налогоплательщиком в налоговой отчетности оборот составлял ноль тенге.

Вместе с тем, в ДГД сообщили, что будут продолжать проверку по организаторам мероприятий в сфере культуры, шоу-бизнеса и иной деятельности в сфере отдыха и развлечений до конца 2019 года.