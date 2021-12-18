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Организаторы раскрыли полный маршрут «Вуэльты Испании» 2022 года

18 Декабря 2021 16:16
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Организаторы раскрыли полный маршрут «Вуэльты Испании» 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организаторы раскрыли полный маршрут «Вуэльты Испании» 2022 года, семь горных этапов которой бросят вызов претендентам на победу в генеральной классификации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Детали первых трех этапов были обнародованы в сентябре, а старт гонки будет дан в голландских регионах Утрехт и Северный Брабант. Утрехт станет первым городом, который примет этап всех трех Гранд Туров, когда там пройдет день открытия гонки, за ним последуют Хертогенбош и Бреда.

День отдыха позволит гонщикам вернуться в Испанию, где гонки возобновятся в Стране Басков. Этапы пройдут в Алаве, Гипускоа и Бильбао, причем организаторы заявили, что впервые с 2012 года все три баскские провинции будут участвовать в гонке. На открывающей неделе гонки в Испании состоится подъем на Пико Яно и два горных финиша в Коллау Фанкуайя и Лес Пререс.

После второго дня отдыха будет проведен 30-километровый индивидуальный заезд на время, который пройдет по маршруту от Эльче до Аликанте. Регионы Мурсия и Андалусия также будут представлены на второй неделе.

Гонки в Андалусии будут включать три горных этапа в Пеньяс Бланкас, Ла Пандера и Сьерра Невада. По словам организаторов, все восемь андалузских провинций будут посещены гонкой впервые. Организаторы особо отметили 188-километровый равнинный этап из Санлукар-де-Баррамеда и Томареса, который откроет последнюю неделю гонки.

Горный этап в Талавера-де-ла-Рейна, как утверждается, предложит высотный финиш на 19-м этапе, а победитель гонки станет известен на следующий день после завершения горного этапа из Моральзарсаля в Пуэрто-де-Навасеррада.

Победитель общего зачета будет определен после традиционного финального этапа в Мадриде.

Гонка включает в себя два испытания на время, семь горных этапов, четыре этапа в среднегорье, шесть равнинных этапов и два равнинных этапа с высокогорными финалами.

Организаторы также подтвердили, что женская версия гонки, CERATIZIT Challenge, будет расширена в 2021 году и теперь будет состоять из пяти этапов.


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