Организаторы программы поддержки МСБ в Павлодарской области отправились в села

ПАВЛОДАР - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Павлодарская программа поддержки малого и среднего бизнеса Business Ertis, запущенная в начале года, уже обрела новое направление – развитие предпринимательства на селе. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции акима Павлодарской области Абылкаира Скакова в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задача нового направления Business Ertis – как запуск по одному масштабному проекту в каждом районе области, так и повседневная помощь малому, среднему, начинающему бизнесу на селе», - сказал Абылкаир Скаков.

Пять других направлений программы – это адресная помощь предпринимателям, развитие экологических, инновационных и социальных инициатив, привлечение инвестиций.

Объем привлеченных с начала года инвестиций в регионе составил 134,6 млрд тенге, что на треть больше показателя аналогичного периода 2020 года. Число субъектов МСБ в области выросло на 350, а объем торговли – более чем на 30 млрд тенге.

«Благодаря государственным мерам помощь более чем на 34 млрд тенге получили почти 1,5 тысячи проектов. До конца года, как ожидается, будут поддержаны еще, по меньшей мере, 700», - сообщил аким.

Напомним, в прошлом году в Павлодарской области совместно с банком второго уровня запустили уникальную программу беззалогового кредитования молодых предпринимателей «Zhas-Halyk.Ertis».

На 1 июня в Павлодарской области создано более 11,5 тысячи новых рабочих мест, из них более половины – постоянные места. Активными мерами занятости благодаря программе «Еңбек» охвачено более 14 тысяч жителей региона, до конца года планируют охватить еще более 14 тысяч человек.

«На 1 июня получателями государственной адресной социальной помощи на общую сумму почти 700 млн тенге стали более 17 тысяч жителей области. Жилищная помощь более чем на 19 млн тенге оказана почти 1,5 тысячам семей. Кроме того, в этом году были введены новые виды социальной помощи и увеличены некоторые действующие выплаты. В частности, появилась компенсация для малообеспеченных семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума и не получающих АСП; увеличился размер выплат для одиноких и одиноко проживающих инвалидов и другое. Выросли выплаты к ряду памятных и праздничных дат», - заключил А. Скаков.

Кроме того, в регионе постоянно проводят благотворительные мероприятия, которые в год 30-летия независимости РК обрели особенный масштаб. Только в рамках республиканского «Марафона добрых дел» на сегодня в Павлодарской области прошло почти 5 тысяч различных мероприятий, помощь получило около 23 тысяч жителей области.

Ранее аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал об оказании социальной помощи населению в регионе.