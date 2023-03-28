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Организаторы олимпиады в Шымкенте получили строгие выговоры

Жанара Мухамедиярова
28 Марта 2023, 20:10
Организаторы олимпиады в Шымкенте получили строгие выговоры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 марта прошло совещание с участием министра просвещения, где были приняты меры по отношению оргкомитета республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления в городе Шымкенте, во время которой отравились 14 школьников. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает МИА «Казинформ».

«Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по г. Шымкент даны промежуточные результаты по гастроэнтериту среди отдельных участников олимпиады. Однако точные причины еще устанавливаются. На сегодня 14 школьников выписаны из больницы. Многие уже вернулись домой в сопровождении специалистов управлений образования, директоров школ, учителей», - отметила Шолпан Каринова в Facebook.

Как проинформировала первый вице-министр просвещения, по правилам олимпиады 45% участников должны быть награждены, то есть получить призовые места. Госпитализированные ученики с учетом индивидуальных результатов удостоились золотых, серебряных и бронзовых медалей, получили Благодарственные письма.

«За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и ненадлежащую организацию республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления в городе Шымкенте на и. о. председателя Комитета среднего образования, руководителя управления содержания и методологического обеспечения Комитета среднего образования и директора Республиканского научно-практического центра «Дарын» наложены дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора», - сообщила Шолпан Каринова.

Ранее первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова рассказала о состоянии 14 школьников, отравившихся во время олимпиады в Шымкенте. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента назвали итоги расследования по факту отравления.


Образование   Шымкент   Минпросвещения РК  
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