Организаторы незаконного игорного бизнеса осуждены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Прокуратурой города Нур-Султана путем координации уполномоченных органов проводится комплекс мер по профилактике и пресечению преступности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Незаконный игорный бизнес, получая широкое распространение, представляет реальную угрозу для общества: это и неуплаченные налоги, так и зависимость от игровых автоматов.

Правоохранительными органами на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению нарушений требований законодательства об игорном бизнесе.

Так, на территории столичного района «Байконыр» прокуратурой района пресечена деятельность незаконного игорного бизнеса.

Преступники размещали запрещенные к использованию игровые автоматы в многолюдных местах, извлекая материальную выгоду за счет проигранных азартными игроками денег.

Всего установлено 8 точек, в которых функционировало 11 единиц игрового оборудования с заведомо проигрышными азартными играми.

Прокуратурой района по фактам организации незаконного игорного бизнеса начаты досудебные расследования, по итогам которых 2 уголовных дела направлены в суд.

Приговорами суда № 2 района «Байконыр» от 29.07.2019 года гр.гр.Л. и Ц. признаны виновными по ч.2 п.2 ст. 307 УК, от 07.08.2019 г. гр.И. признан виновным по ч.1 ст.307 УК за организацию незаконного игорного бизнеса с назначением наказания в виде ограничения свободы и общественных работ.

Судебные акты вступили в законную силу.