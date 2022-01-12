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вчера 21:54
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Организаторы массовых беспорядков арестованы в Костанайской области
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае арестованы организаторы массовых беспорядков, действия были организованы и спланированы. Об этом сообщил начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Начальник департамента полиции отметил, что согласно Указу Главы государства 7 января в Костанайской области создана межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники органы внутренних дел, ДКНБ и процессуальные прокуроры.
Следственно-оперативная группа расследует уголовные дела по фактам участия в массовых беспорядках, повлекшим посягательства на жизнь человека, совершенным в целях нарушения общественной безопасности. Кроме того, расследуются факты посягательства на жизнь сотрудников полиции. Все они объединены в одно производство.
Как рассказали в полиции, в рамках уголовного дела арестованы организаторы преступных акций в областном центре. Узнав, что идут активные оперативные мероприятия, один из главных организаторов массовых беспорядков предпринял меры по уничтожению следов своего преступления. Однако в ходе внезапного обыска у него на квартире были изъяты изобличающие его улики: компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты и флеш- карты.
Также обнаружено специальное приложение, доказывающее его авторство в администрировании и создании фейковых переписок, в которых якобы сотрудники полиции заявляют о намерении перейти на сторону протестующих и не применять силу.
«Фейковые скриншоты от имени сотрудников СОБР были им созданы с применением сим-карт другого государства. Администратор группы призывал граждан выходить на митинг и не бояться сотрудников полиции, так как часть из них уже перешла на сторону митингующих»,- говорится в сообщении полиции.
По оперативным материалам усматривается также постоянная связь задержанного с гражданином Украины.
Буквально перед обыском, предполагая свое задержание, подозреваемый передал администрирование в мессенджере для дальнейшей работы своему сообщнику в Украине, бывшему жителю Костаная. В ходе следственных мероприятий д
«Группа начала функционировать еще в октябре прошлого года, но до начала января не проявляла активность. В настоящее время действия подозреваемого квалифицируются по статье 272 УК РК «Массовые беспорядки», санкция статьи предусматривает наказание сроком от трех до восьми лет лишения свободы. Проводится следственно-оперативная работа по дальнейшему документированию преступной деятельности», - рассказал Б. Аймагамбетов.
Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что данная группа входила в состав аналогичных групп, которая объединяла восемь городов Казахстана, что наталкивает на мысль об общей координации действий по стране.
Остальная информация, по информации ведомства, пока не разглашается в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК.
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