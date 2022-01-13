РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Организаторы массовых беспорядков арестованы в Костанайской области - департамент полиции

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае арестованы организаторы массовых беспорядков, действия были организованы и спланированы. Об этом сообщил начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник департамента полиции отметил, что согласно Указа Главы государства 7 января в Костанайской области создана Межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники органы внутренних дел, ДКНБ и процессуальные прокуроры.

    Следственно-оперативная группа расследует уголовные дела по фактам участия в массовых беспорядках, повлекших посягательства на жизнь человека, совершенных в целях нарушения общественной безопасности. Кроме того, расследуются факты посягательства на жизнь сотрудников полиции. Все они объединены в одно производство.

    Как рассказали в полиции, в рамках уголовного дела арестованы организаторы преступных акций в областном центре. Узнав, что идут активные оперативные мероприятия, один из главных организаторов массовых беспорядков предпринял меры по уничтожению следов своего преступления. Однако в ходе внезапного обыска у него на квартире были изъяты изобличающие его улики: компьютерная техника, сотовые телефоны, сим- карты и флеш- карты.

    Также обнаружено специальное приложение, доказывающее его авторство в администрировании и создании фейковых переписок, в которых якобы сотрудники полиции заявляют о намерении перейти на сторону протестующих и не применять силу.

    «Фейковые скриншоты от имени сотрудников СОБР были им созданы с применением сим-карт другого государства. Администратор группы призывал граждан выходить на митинг и не бояться сотрудников полиции, так как часть из них уже перешла на сторону митингующих»,- говорится в сообщении полиции.

    По оперативным материалам усматривается также постоянная связь задержанного с гражданином Украины.

    Буквально перед обыском, предполагая свое задержание, администрирование в мессенджере для дальнейшей работы передал своему сообщнику в Украине, бывшему жителю города Костаная. В ходе проведения следственных мероприятий доказана его роль в управлении данной группой, в которой насчитывалось более тысячи участников, где размещались призывы к активным действиям в протестных акциях на территории региона.

    «Группа начала функционировать еще в октябре прошлого года, но до начала января не проявляла активность. В настоящее время действия подозреваемого квалифицируются по статье 272 УК РК «Массовые беспорядки», санкция статьи предусматривает наказание сроком от 3 до 8 лет лишения свободы. Проводится следственно-оперативная работа по дальнейшему документированию преступной деятельности», - рассказал Б. Аймагамбетов.

    Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что данная группа входила в состав аналогичных групп, которая объединяла 8 городов Казахстана, что наталкивает на мысль об общей координации действий по стране.

    Остальная информация, по информации ведомства, пока не разглашается в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК.

    Теги:
    МВД РК Костанайская область ЧП-2022 Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!