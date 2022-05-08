8 Мая 2022 17:05

Организаторы концерта в Барыс-Арене нарушили условия договора – управкомпания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Mtex management» - управляющая компания спортивно-культурными объектами столицы, в том числе «Барыс-Ареной», выступила с заявлением по поводу сообщений в СМИ о концерте 8 мая с участием звезд казахстанской и российской эстрады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт компании в Instagram.

Как отметили в управкомпании, организатор концерта - ТОО «Zhan Alem Group» - намеревался провести концерт 8 мая в «Барыс-Арене». Согласно договору ТОО «Zhan Alem Group» должно было за шесть рабочих дней до даты проведения мероприятия, т.е. до 28 апреля, предоставить достоверную информацию о порядке и условиях организации концерта, с целью обеспечения общественной безопасности.

Управляющая компания «Барыс-Ареной» 27 и 29 апреля письменно направляла претензии о необходимости устранения замечаний. В связи с невыполнением условий договора, нарушением сроков согласования, отсутствием разрешительных документов, в том числе от ДВД города Нур-Султана, организатору было направлено уведомление об отмене концерта.

«В свою очередь управкомпания оповестила городские власти о возможном массовом неконтролируемом сборе людей и риске для здоровья и имущества граждан, так как со стороны организаторов концерта официальной отмены концерта не было. Городские власти оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Провели разъяснительную работу со всеми заинтересованными сторонами, приняли меры по обеспечению безопасности горожан», – сообщил генеральный директор ТОО «Mtex management» Мукашев Асхат.

Ранее управкомпания назвала информацию о концерте с участием казахстанских и российских звезд в Нур-Султане фейком.



