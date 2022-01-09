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    23:23, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Организаторы и зачинщики массовых беспорядков задержаны в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе задержаны 11 организаторов и зачинщиков массовых беспорядков , двое из них арестованы. Об этом сообщил комендант Актюбинской области Канат Алиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Актобе и области сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация находится под полным контролем. В этой связи за обеспечением безопасности населения и сохранения его имущества, а также в целях недопущения фактов мародерства, в области введен комендантский час с 22:00 до шести часов утра», - проинформировал Канат Алиев.

    За прошлую ночь полицейскими были задержаны более 360 человек, нарушивших комендантский час.

    «За прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в полицию были доставлены более 360 человек, из которых 166 человек были привлечены к административной ответственности. Кроме того, задержаны 11 организаторов и зачинщиков беспорядков. В настоящее время в отношении двух из них за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 Уголовного кодекса РК «Организация массовых беспорядков» избрана мера пресечения «арест». В отношении остальных дается правовая оценка их противоправной деятельности», - сообщил К. Алиев.

    По его словам, все вышеуказанные меры направлены на обеспечение безопасности граждан и сохранение общественного порядка.

    Комендант Актюбинской области Канат Алиев призвал жителей региона сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям, с пониманием относиться к проводимым мероприятиям, соблюдать правопорядок. Все противоправные действия будут жестко пресекаться. Согласно действующему законодательству, за нарушение требований режима ЧП предусмотрена ответственность.

    Теги:
    Борьба с преступностью ЧП-2022 Правоохранительные органы Актюбинская область
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