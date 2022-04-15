12:10, 15 Апрель 2022 | GMT +6
Организаторы финпирамиды в столице обманули около двух тысяч граждан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу завершено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«Ахымбекова Р.Ж. и Елеукенова К.Ж. через WhatsApp и Telegram создали чаты под названием «Астана Раушан касса айналымы», куда вовлекли около 2000 вкладчиков для получения денежных средств», - проинформировали в ведомстве.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников.
В случае, если кто-либо столкнулся с финансовой пирамидой, необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу: телефон доверия +7 (7172) 708-478.
Ранее в Сенате Парламента РК обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами. Депутатами Мажилиса подготовлен инициативный законопроект, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид.