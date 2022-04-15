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    12:10, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Организаторы финпирамиды в столице обманули около двух тысяч граждан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу завершено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    «Ахымбекова Р.Ж. и Елеукенова К.Ж. через WhatsApp и Telegram создали чаты под названием «Астана Раушан касса айналымы», куда вовлекли около 2000 вкладчиков для получения денежных средств», - проинформировали в ведомстве.

    Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников.

    В случае, если кто-либо столкнулся с финансовой пирамидой, необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу: телефон доверия +7 (7172) 708-478.

    Ранее в Сенате Парламента РК обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами. Депутатами Мажилиса подготовлен инициативный законопроект, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид.

    Теги:
    Мошенничество Общество Правоохранительные органы Финансовая пирамида
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