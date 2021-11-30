Организаторы финпирамиды под видом жилищного кооператива привлекали средства граждан в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Одной из схем финансовых пирамид являются потребительские кооперативы. Мошенники предлагают программу по приобретению жилья или автомобиля.
Зачастую для вступления в клуб необходимо внести членский взнос, который не подлежит возврату. При этом, имущество приобретается на взносы новых вкладчиков.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды.
Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе Северо-Казахстанской области с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода.
Организаторы финансовой пирамиды посредствам социальных сетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак +».
Для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков.
В ходе проведения следственных действий в филиалах компании обнаружена и изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.
По данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.
«Уважаемые граждане, если Вы или Ваши близкие были вовлечены в подобную пирамиду, незамедлительно обращайтесь в Агентство по финансовому мониторингу по телефону доверия +7 (7172) 708-478 либо в территориальные органы финансового мониторинга», - говорится в сообщении.
- Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне – по-прежнему лишь СКО
- 76 попрошаек оштрафовали в СКО
- «КамАЗом» с экскаватором управлял нетрезвый житель СКО
- Как распознать финансовую пирамиду
- Об эпидситуации по распространению коронавируса рассказали в СКО
- До пяти тысяч гектар увеличат площадь орошаемых земель в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана