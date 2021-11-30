Организаторы финпирамиды под видом жилищного кооператива привлекали средства граждан в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Одной из схем финансовых пирамид являются потребительские кооперативы. Мошенники предлагают программу по приобретению жилья или автомобиля.

Зачастую для вступления в клуб необходимо внести членский взнос, который не подлежит возврату. При этом, имущество приобретается на взносы новых вкладчиков.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды.

Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе Северо-Казахстанской области с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода.

Организаторы финансовой пирамиды посредствам социальных сетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак +».

Для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков.

В ходе проведения следственных действий в филиалах компании обнаружена и изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.

По данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.

«Уважаемые граждане, если Вы или Ваши близкие были вовлечены в подобную пирамиду, незамедлительно обращайтесь в Агентство по финансовому мониторингу по телефону доверия +7 (7172) 708-478 либо в территориальные органы финансового мониторинга», - говорится в сообщении.