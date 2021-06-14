Организаторы финансовой пирамиды по продаже фальшивых акций осуждены в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Актюбинской области раскрыта мошенническая схема по привлечению денег доверчивых граждан в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.

Организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании «Unique finance», предлагали населению инвестировать деньги в ценные бумаги крупных международных компаний: «Pepsi», «Nike», «Microsoft», «Ford» и «BMW».

Взамен вкладчикам была обещана ежемесячная прибыль в размере 6% от вложенной суммы, 5% от суммы вклада нового партнера. При этом, минимальный взнос составлял 1000 долларов США.

Вместо ценных бумаг населению выдавались фальшивые акции, а их денежные средства присваивались организаторами финпирамиды. Организаторы осуждены на 3 и 3,5 года.

На сегодняшний день рынок заполнили компании, которые якобы торгуют криптовалютами, акциями зарубежных компаний, бижутерией, турпутевками, другими товарами и услугами, призывая граждан вложить деньги в их проект.

Агентство по финмониторингу РК напоминает признаки финансовых пирамид:

1. Гарантированная чрезмерная высокая доходность организации.

2. Отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

3. Отсутствие собственных средств – выплата за счет денег новых участников.

4. Отсутствие четких правил возврата вложенных средств.

5. Отсутствие точного определения деятельности.

6. Широкая рекламная кампания через соцсети и мессенджеры с громкими лозунгами.