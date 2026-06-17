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    Организаторов «Выгодного депозита» снова судят в Актобе

    В Актобе вновь привлекают к ответственности организаторов финансовой пирамиды, осужденных три года назад. После поступления заявлений еще от шести потерпевших перед судом предстали семь подсудимых, которые не признают свою вину, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Выгодный депозит»
    Фото: Алтынай Сагындықова / Kazinform

    Дело в отношении финансовой пирамиды «Выгодный депозит» было рассмотрено в суде в 2021–2023 годах. Дархан Аймагамбетов, открывший в 2019 году компанию «Выгодный депозит» и руководившие ею, был лишен свободы на 10 лет. В те годы было зарегистрировано около 800 потерпевших, ущерб составил 4 млрд тенге. 

    В городском суде Актобе № 2 рассматриваются исковые заявления шестерых потерпевших. Дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса «Создание и руководство финансовой (инвестиционной пирамиды)», «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них». На сегодняшний день некоторые из подсудимых отбыли наказание и вышли на свободу, но по новым исковым заявлениям вновь попали под подозрение. 

    — В августе 2019 года знакомый рассказал мне об этой компании. Для получения дохода я вложил 1 300 000 тенге. От имени супруга перевела еще 200 000. Тогда я подписала оба документа сама. Я три раза получила по 227 500 тенге, супруг получил три раза по 35 000 тенге. Теперь нам не возвращают 712 500 тенге, — сказала потерпевшая. 

    Все подсудимые не признали предъявленные им обвинения, а некоторые отказались от дачи показаний. Они говорили, что работали IT-специалистами, главными менеджерами, специалистами по обеспечению канцелярскими товарами и наемными работниками. При этом, по их словам, они также вложили миллионы собственных средств, которые не смогли вернуть.

    Подсудимый Дархан Аймагамбетов, основавший и возглавлявший ТОО «Выгодный депозит», ранее вложил деньги в финансовую пирамиду «Гарант 24» и изучил принципы ее работы. После этого он открыл компанию «Выгодный депозит», набрал сотрудников и открыл офисы в Алматы, Атырау и Актобе. Затем компания заключала договоры с вкладчиками, привлекала денежные средства и приобретала транспорт.

    — Сейчас у меня остался долг 128 миллионов тенге. То есть, я возместил 80% долга. Если я брал деньги у людей, то вкладывал их в инвестиции. Так я получал прибыль и переводил деньги людям. Я не признаю предъявленное мне обвинение, — сказал подсудимый Д. Аймагамбетов.

    Судебные прения пройдут на следующей неделе.

    Ранее о суде над организаторами компании «Выгодный депозит» сообщалось в январе 2023 года.

    Суды Актобе Актюбинская область Финансовая пирамида
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор