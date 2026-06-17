Организаторов «Выгодного депозита» снова судят в Актобе

В Актобе вновь привлекают к ответственности организаторов финансовой пирамиды, осужденных три года назад. После поступления заявлений еще от шести потерпевших перед судом предстали семь подсудимых, которые не признают свою вину, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дело в отношении финансовой пирамиды «Выгодный депозит» было рассмотрено в суде в 2021–2023 годах. Дархан Аймагамбетов, открывший в 2019 году компанию «Выгодный депозит» и руководившие ею, был лишен свободы на 10 лет. В те годы было зарегистрировано около 800 потерпевших, ущерб составил 4 млрд тенге.

В городском суде Актобе № 2 рассматриваются исковые заявления шестерых потерпевших. Дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса «Создание и руководство финансовой (инвестиционной пирамиды)», «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них». На сегодняшний день некоторые из подсудимых отбыли наказание и вышли на свободу, но по новым исковым заявлениям вновь попали под подозрение.

— В августе 2019 года знакомый рассказал мне об этой компании. Для получения дохода я вложил 1 300 000 тенге. От имени супруга перевела еще 200 000. Тогда я подписала оба документа сама. Я три раза получила по 227 500 тенге, супруг получил три раза по 35 000 тенге. Теперь нам не возвращают 712 500 тенге, — сказала потерпевшая.

Все подсудимые не признали предъявленные им обвинения, а некоторые отказались от дачи показаний. Они говорили, что работали IT-специалистами, главными менеджерами, специалистами по обеспечению канцелярскими товарами и наемными работниками. При этом, по их словам, они также вложили миллионы собственных средств, которые не смогли вернуть.

Подсудимый Дархан Аймагамбетов, основавший и возглавлявший ТОО «Выгодный депозит», ранее вложил деньги в финансовую пирамиду «Гарант 24» и изучил принципы ее работы. После этого он открыл компанию «Выгодный депозит», набрал сотрудников и открыл офисы в Алматы, Атырау и Актобе. Затем компания заключала договоры с вкладчиками, привлекала денежные средства и приобретала транспорт.

— Сейчас у меня остался долг 128 миллионов тенге. То есть, я возместил 80% долга. Если я брал деньги у людей, то вкладывал их в инвестиции. Так я получал прибыль и переводил деньги людям. Я не признаю предъявленное мне обвинение, — сказал подсудимый Д. Аймагамбетов.

Судебные прения пройдут на следующей неделе.

Ранее о суде над организаторами компании «Выгодный депозит» сообщалось в январе 2023 года.