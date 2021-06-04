Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Организаторов сети азартных игр осудили в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Июня 2021, 16:01
Организаторов сети азартных игр осудили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту пресечена деятельность 10-ти незаконных игорных заведений. Нелегальный игорный бизнес организовали четыре жителя г. Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

По результатам принятых мер в доход государства обращены около 30-ти единиц игорного оборудования, уничтожены 12 нелегальных игровых терминала. Организаторы противоправной схемы осуждены.

Агенство РК по финансовому мониторингу предупреждает, что за организацию незаконного игорного бизнеса вне установленных законодательством РК мест, предусматривается уголовная ответственность как для организаторов, так и владельцев помещений.

«Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат или игорное заведение, можете об этом сообщить в агентство. Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты агентства в социальных сетях либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78. Facebook - https://www.facebook.com/afm.rk/ , Instagram - https://www.instagram.com/afm_rk/», -добавили в пресс-службе.


Суды   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе