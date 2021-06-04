Организаторов сети азартных игр осудили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Шымкенту пресечена деятельность 10-ти незаконных игорных заведений. Нелегальный игорный бизнес организовали четыре жителя г. Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

По результатам принятых мер в доход государства обращены около 30-ти единиц игорного оборудования, уничтожены 12 нелегальных игровых терминала. Организаторы противоправной схемы осуждены.

Агенство РК по финансовому мониторингу предупреждает, что за организацию незаконного игорного бизнеса вне установленных законодательством РК мест, предусматривается уголовная ответственность как для организаторов, так и владельцев помещений.

«Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат или игорное заведение, можете об этом сообщить в агентство. Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты агентства в социальных сетях либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78. Facebook - https://www.facebook.com/afm.rk/ , Instagram - https://www.instagram.com/afm_rk/», -добавили в пресс-службе.