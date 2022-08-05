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Организаторов ОПГ по выписке фиктивных счетов-фактур осудили в Кокшетау
5 Августа 2022 15:39

Организаторов ОПГ по выписке фиктивных счетов-фактур осудили в Кокшетау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершил уголовное дело по факту создания и руководства организованной группой, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Организованной преступной группой с февраля 2016 года по июль 2019 года в городе Кокшетау, неоднократно выписывались фиктивные счета-фактуры в адрес предприятий контрагентов, без фактической поставки товаров, выполнения работ и услуг.

В последующем, полученные противоправным путем денежные средства распределялись между участниками группы. Уклоняясь от уплаты налогов ТОО «Фирма Стройинвест Астана» ТОО «Алад-Кокше» нанесли ущерб государству на общую сумму более 184 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговором суда виновным назначено 5 лет лишения свободы с конфискацией денежных средств, в сумме полученных преступным путем с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее сообщалось, что фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали жители Шымкента. Нарушение выявили сотрудники территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу.


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