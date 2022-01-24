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Организаторов незаконных парковок будут штрафовать в Азербайджане

24 Января 2022 19:09
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Организаторов незаконных парковок будут штрафовать в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане будут введены новые штрафы за незаконную организацию платных парковочных мест на государственных и муниципальных автодорогах. Об этом говорится в поправках, предлагаемых для внесения в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно проекту, за незаконное создание платных парковочных мест на государственных или муниципальных автодорогах физические лица будут оштрафованы на сумму 200 манатов ($ 120), должностные лица – 500 ($ 295), юридические лица - 2000 манатов ($ 1180).

Кроме того, в изменениях отмечается также о двукратном повышении штрафа за нарушение правил парковки.

Штраф за парковку иных транспортных средств на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств лиц с инвалидностью, повышается с 10 до 20 манатов ($ 12).

За незаконную остановку или стоянку на тротуарах, а также на пересечении проезжей части и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части предлагается установить штраф в размере 40 манатов ($ 24).

Другая поправка - штраф за парковку на парковочных местах грузовых автомобилей, максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, а также за препятствование свободной парковке транспортных средств путем резервации парковочных мест или иным другим способом, повышается с 10 до 20 манатов ($ 12).

В проекте изменений в закон «О дорожном движении» Азербайджана говорится, что продолжительность парковки не может быть дольше 48 часов, что означает возможность увеличения продолжительности парковки с 24 до 48 часов.

Отметим, эти поправки отражены в предлагаемом изменении в Кодекс об административных правонарушениях, внесенном в повестку заседания Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, которое состоится 25 января.


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#Транспорт   #Азербайджан   #Мировые новости  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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