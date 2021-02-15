Организаторов незаконного игорного бизнеса осудили в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В городе Кызылорде по трем делам в сфере незаконного игорного бизнеса суд вынес приговор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Незаконную деятельность всех троих правонарушителей пресекли сотрудники департамента экономических расследований по Кызылординской области в октябре-ноябре 2020 года.

«36-летний и 24-летний жители города Кызылорда летом прошлого года взяли в аренду помещение, где установили соответственно 6 и 15 компьютеров, и через интернет загрузили несколько программ, известных как интернет-казино. По заключениям компьютерно-технической экспертизы в памяти компьютеров имеются ссылки выхода в сеть на сайты, которые предназначены для осуществление ставок и снятия выигрышных ставок игроков.

В поселке Шиели Шиелийского района гражданин 1987 года рождения открыл интернет-казино с пятью компьютерами в таких же целях», - рассказали в ведомстве.

Кызылординский городской суд №2 и Шиелийский районный суд признали организаторов незаконного игорного бизнеса виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначили им наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Изъятые с мест преступлении вещественные доказательства: процессоры компьютера (25 штук), мониторы (29 штук), 3 модема и денежные средства 35 520 тенге обращены в доход государства.