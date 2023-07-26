Организаторов финпирамиды Sincere System Group задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато департаментом АФМ по городу Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.



Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

Представители компании S-Group обещали вкладчикам высокую доходность от 6 % до 8% в месяц или более 70% в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов США. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков.

При этом клиентам не предоставлялись какие-либо документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег, сумма вклада отображалось в личном кабинете в цифровом виде, отсутствовала возможность снять вложенные денежные средства.

Проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью компании S-Group, просим обратиться в департамент экономических расследований по городу Алматы или в call-центр АФМ», - добавили в пресс-службу АФМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.