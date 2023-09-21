Организаторы финпирамиды выманили у акмолинцев более 39 млн тенге

По пять лет лишения свободы получили два создавших финансовую пирамиду акмолинца, от рук которых пострадали 40 граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробности дела сообщили в кокшетауском городском суде. Как оказалось, двое жителей Акмолинской области организовали в Кокшетау финансовую пирамиду и руководили офисом. С ноября 2021 года по апрель 2022 года они смогли вовлечь в пирамиду деньги 40 граждан на сумму более 39 млн тенге.

«А. и К. в социальных сетях активно рекламировали информацию о большом заработке, путешествиях и приобретении автомашин, проводили презентации, тренинги, завлекая граждан в компанию. Занимались продажей продуктов питания, товаров, карт путешественника, за регистрацию гражданам предлагали бонусы в виде денежных выплат. Пользуясь юридической и финансовой безграмотностью граждан, их желанием легкого заработка, подталкивали их на получение займа, кредита, рассрочки», - сообщили в суде.

Вина подсудимых в суде была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, документами и предметами, изъятыми при обыске и осмотре места жительства подсудимых, офиса, банковскими документами, сведениями о движении денежных средств, протоколами очных ставок подсудимых с потерпевшими, стенограммами телефонных разговоров и другими материалами.

«При назначении наказания осужденным суд учел смягчающие обстоятельства - чистосердечное раскаяние, отсутствие отягчающих обстоятельств, совершение умышленного тяжкого преступления, отсутствие судимости. В ходе судебных разбирательств виновные вернули гражданам денежные средства, вложенные в деятельность пирамиды», - пояснили в ведомстве.

Приговором суда А. и К. осуждены к пяти годам лишения свободы каждый, с лишением права занимать руководящие должности в организациях.

Приговор не вступил в законную силу.