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Организатора подпольной нарколаборатории задержали в Семее
16 Января 2022 17:10
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 15 января в Семее Комитетом национальной безопасности задержан и водворен в ИВС организатор подпольной нарколаборатории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт комитета.
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«15 января в Семее Комитетом национальной безопасности задержан и водворен в ИВС организатор подпольной нарколаборатории гражданин «А».
В ходе оперативно-следственных мероприятий изъято из незаконного оборота 5 кг психотропного вещества «а-PVP», прекурсоры для изготовления 50 кг синтетических наркотиков и лабораторное оборудование.
По данному факту проводится досудебное расследование», - сказано в сообщении ведомства.
#Восточно-Казахстанская область #Борьба с преступностью #Происшествия #МВД РК #Регионы #КНБ РК #Криминал #Борьба с наркотиками
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