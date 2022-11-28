Организатора незаконного митинга в Астане осудили на 15 суток ареста

28 Ноября 2022, 16:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны опубликовала результаты заседаний, на которых рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении Абиева М.Ж., организовавшего 26 ноября незаконный митинг в Астане, передает МИА «Казинформ».

27 ноября 2022 года специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны рассмотрены два дела об административных правонарушениях в отношении гражданина Абиева М.

Органом полиции в отношении Абиева М. составлены два протокола об административных правонарушениях:

- за организацию и проведение несанкционированного митинга в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний (ч. 7 ст. 488 КоАП);

- за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч. 1 ст. 667 КоАП).

Из материалов дел следует, что 26 ноября 2022 года Абиев М. без получения разрешения местного исполнительного органа города Астаны, организовал митинг по Коргалжинскому шоссе и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Как пояснил в суде обвиняемый, он решил организовать мирный митинг с целью обратить внимание руководства страны на скорейшее рассмотрение проекта по развитию сельского хозяйства. Утверждал, что противоправных деяний не совершал и за день до даты проведения мирного собрания уведомил акима города о предстоящем мероприятии. Вину в совершении административных правонарушений не признал.

Прокурор просил суд признать виновным гражданина Абиева М. и подвергнуть его аресту на 15 суток.

В соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, уведомление о проведении мирных собраний в форме пикетирования, собрания, митинга подается организатором местному исполнительному органу, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения.

- По первому факту в суде установлено, что Абиев уведомление в местный исполнительный орган не подавал. Таким образом, Абиевым нарушен установленный порядок организации и проведения мирных собраний.

- По второму факту, из видеозаписи усматривается, что Абиев не реагировал на неоднократные требование сотрудников полиции о соблюдении порядка и отказался прекратить участие в несанкционированном шествии.

В суде вина Абиева М. установлена фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела.

Санкцией части седьмой статьи 488 КоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

Санкцией части первой статьи 667 КоАП – штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны признал Абиева М.Ж. виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил административное взыскание в виде административного ареста на 15 суток.

Постановления не вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что полицейские пресекли незаконный митинг, прошедший вечером 26 ноября в Астане.