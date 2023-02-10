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    02:10, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Организатора незаконного игорного бизнеса осудили на 4 года в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Сарыаркинского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в организатора незаконного игорного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

    «Подсудимый с июля 2021 года по февраль 2022 года организовал незаконный игорный бизнес вне мест, установленных законодательством РК об игорном бизнесе, а именно на территории города Астаны, и незаконно получил доход в особо крупном размере на общую сумму 15,5 млн тенге», - говорится в сообщении районного суда № 2 Сарыаркинского района города Астаны.

    В суде подсудимый вину не признал.

    Вина подсудимого по делу доказана показаниями свидетелей, посещавших незаконное игорное заведение, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами. Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признано наличие у мужчины трех несовершеннолетних детей.

    Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет либо штрафа в размере от 10-кратной до 20-кратной суммы полученного дохода.

    Судом мужчина осужден по ст.307 ч.3 п.2 УК к 4 годам лишения свободы.

    Компьютеры, изъятые в игорном заведении обращены в доход государства.

    Приговор не вступил в законную силу.


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