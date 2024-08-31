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    10:30, 31 Август 2024 | GMT +6

    Организатора незаконного игорного бизнеса экстрадировали из ОАЭ в Казахстан

    Организатора незаконного игорного бизнеса экстрадировали из ОАЭ в Казахстан
    Фото: кадр из видео

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса.  Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, он подозревается в том, что в период с 2023 по 2024 годы в Атырауской области организовал незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы, в результате чего получил прибыль в размере 21 млн тенге. 

    — После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В августе злоумышленник задержан на территории г. Абу-Даби, откуда впоследствии экстрадирован в Республику Казахстан.

    Он ранее уже было осуждено за аналогичное преступление. Подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.

    За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет, с конфискацией имущества, — сообщили в Генпрокуратуре РК.

    Теги:
    Атырауская область Генпрокуратура ОАЭ Закон и право Арабские эмираты Астана АФМ Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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