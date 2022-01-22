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Организатора нарколаборатории задержали в Алматы
22 Января 2022 21:31
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В г.Алматы Комитетом национальной безопасности 20 января 2022 года задержана и водворена в ИВС организатор подпольной нарколаборатории гражданка «М». Об этом сегодня сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».
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В ходе оперативно-следственных мероприятий из незаконного оборота изъято 2 кг психотропного вещества «мефедрон», крупная партия прекурсоров, лабораторное оборудование и средства химической защиты.
Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по ч.3 ст.297 УК РК.
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