Организатора нарколаборатории задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В г.Алматы Комитетом национальной безопасности 20 января 2022 года задержана и водворена в ИВС организатор подпольной нарколаборатории гражданка «М». Об этом сегодня сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

В ходе оперативно-следственных мероприятий из незаконного оборота изъято 2 кг психотропного вещества «мефедрон», крупная партия прекурсоров, лабораторное оборудование и средства химической защиты.

Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по ч.3 ст.297 УК РК.