22 Сентября 2022, 10:24

Организатора игорного бизнеса приговорили к тюремному сроку в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – У него изъяли системные блоки и мониторы, ноутбук, игровые терминалы, рулетку и чековый аппарат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Стоп игра» департамент АФМ выявил факт организации незаконного игорного бизнеса.

«Обнаружены и изъяты системные блоки и мониторы, ноутбук, игровые терминалы, рулетка, чековый аппарат и другая техника. Дело передали в суд. Приговором суда, организатор незаконного игорного бизнеса признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год», - сообщили в пресс-службе департамента.





Согласно Закону «Об игорном бизнесе» - казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территории, определяемым местными исполнительными органами.

Недавно приговор организатору незаконного игорного бизнеса вынесли в Кызылорде. Мужчина арендовал две квартиры, где открыл игровые заведения.