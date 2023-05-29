Организатора финпирамиды «Hit beat music» задержали в момент шоу-презентаций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Начато досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Hit beat music», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК по Алматы.

«Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций. «Hit Beat Music» (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций.

Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в Канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение», - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в АФМ, Hit Beat Music (HBM Group) не имеет регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала, также нет открытого банковского счета. Взносы вкладчиков производятся в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров.

Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2 300 человек.

«В настоящее время в отношении организатора «Hit beat music» санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком до двух месяцев.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - резюмировали в Агентстве.