Организатора фестиваля на две тысячи человек привлекут к ответственности в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Организатора фестиваля на две тысячи человек по улице Нурмагамбетова Медеуского района привлекут к ответственности в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«29 мая около 20:30 по ул. Нурмагамбетова Медеуского района мониторинговая группа выявила факт проведения массового фестиваля на территории заведения Offtop club. Порядка 2000 горожан, не соблюдая социальную дистанцию, без масок проводили время скученно на одной площадке.

На площадку фестиваля осуществляли вход без регистрации в приложении «Ashyq». Представители мониторинговой группы провели с владельцем заведения и организаторами фестиваля профилактическую беседу о соблюдении карантинных ограничений в период пандемии. Однако владелец клуба отказался писать объяснительную и предоставлять какую-либо информацию о своем заведении», - говорится в сообщении акимата.

В настоящее время собран необходимый материал для передачи дела в районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля.

Всего в субботний день выявлено 15 нарушений установленных карантинных ограничений. Среди нарушителей также бар «Бочонок» в Бостандыкском районе, где находились около 100 человек.

В период с 30 по 31 мая в Алматы выявлено 5 нарушений карантинных мер. К примеру, нарушения выявлены в компьютерном клубе Astral Cyber Zone в Алмалинском районе, где находились около 40 геймеров. Нарушал установленные ограничения и компьютерный клуб Bugz в Медеуском районе.

Всего в период с 20 марта по 31 мая текущего года представителями мониторинговых групп Алматы выявлено 1034 нарушения установленных ограничений. В управления полиции доставлены 3337 человек.