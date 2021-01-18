Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Организатора автовыставки наказали в Шымкенте

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Января 2021, 22:50
Организатора автовыставки наказали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Свыше ста человек собрались на автовыставке в Шымкенте. Большая часть посетителей не соблюдала масочный режим. После оперативных действий стражей порядка собравшиеся разошлись, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции города.

Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент на постоянной основе проводится мониторинг соблюдения карантинных требований.

В ходе рейдового мероприятия 17 января около 17:30 было установлено, что на месте продажи автозапчастей «Авторазбор», по проспекту Тауке хана, собрались более ста человек и организовали автовыставку.

Организатор выставки, нарушивший требования постановления главного государственного санитарного врача города Шымкент, привлечен к ответственности.

photo


Видео   МВД РК   Шымкент   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе