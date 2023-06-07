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Организатор побега членов ОПГ «Коспаева» через границу получил 2,5 года колонии

Редактор:  
Зифа Хабирова
7 Июня 2023, 10:56
Организатор побега членов ОПГ «Коспаева» через границу получил 2,5 года колонии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Организатор незаконно переправивший членов ОПГ «КОСПАЕВА» получил 2,5 года колонии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

«Приговором Кордайского районного суда от 25 апреля за организацию незаконного пересечения членов ОПГ Шалина, Имашева и Коспаева через госграницу Машанло М.А. осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы по ч.2 ст.394 Уголовного кодекса», - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, созданной под эгидой прокуратуры района межведомственной следственно-оперативной группой изобличен Машанло, который 6 августа 2022 года в районе села Сортобе вне пункта пропуска организовал переправу вышеуказанных лиц из Республики Казахстан в Кыргызстан.

Следуют отметить, что Шалин, Имашев во главе с Коспаевым являются членами ОПГ и ранее Агентством по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск за совершение преступлений по статьям «Рейдерство» и «Организация преступной группы и их участие в них».
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