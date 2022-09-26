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Организатор незаконного игорного бизнеса осужден в Атырау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Сентября 2022, 15:50
Организатор незаконного игорного бизнеса осужден в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финмониторингу по Атырауской области выявлен факт организации игорного бизнеса в банном комплексе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Здесь проведили азартные карточные игры по правилам покера путем зачисления игроками 50 тысяч тенге на карточный счет. А в случае отсутствия денежных средств игроки играли в долг.

Также задержанный организовал игру в покер в съемной квартире, таким образом нарушив законодательство Республики Казахстан «Об игорном бизнесе».

Приговором суда он признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к 6 месяцам ограничения свободы.


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