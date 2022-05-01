Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Кокшетау

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Акмолинской области дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 млн тенге, направлено в Степногорский городской суд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

Следствием установлено, что жительница г. Степногорска распространив через социальные сети информацию о быстром увеличении дохода, обманула более 5 тыс. человек. Завладев 147 млн тенге, организатор перестала отвечать на звонки.

Злоумышленница в 2018 году создала восемь инвестиционных программ (способов) для привлечения вкладчиков. Инвесторам обещали мгновенные выплаты в зависимости от суммы вклада. Для создания видимости благонадежности своей компании и введения в заблуждение потенциальных вкладчиков, подозреваемая распространила в социальных сетях информацию о приобретении ею и другими вкладчиками автомобилей бизнес класса.

Для сотрудников компаний была разработана система поощрения за привлечение новых клиентов. После того как количество желавших сделать выгодное вложение стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились.

В 2021 году организатор финпирамиды арестована. Ей предъявлено обвинение по ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой пирамиды).