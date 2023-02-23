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Организатор финансовой пирамиды обманул шымкентцев на 77 млн тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Февраля 2023, 09:50
Организатор финансовой пирамиды обманул шымкентцев на 77 млн тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Помощь в получении жилья или покупки автомашины предлагал организатор финансовой пирамиды в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Уголовное дело в отношении пирамиды ПК «GAP» завершено Департаментом АФМ по г.Шымкент.

Установлен подозреваемый, который заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тысяч тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тысяч тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы.

Однако вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей.

Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по г.Шымкент, составляет более 77 млн тенге.

Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев.


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