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    09:10, 17 Май 2024 | GMT +6

    Организатор финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии в Актау

    Организатор финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии в Актау
    Фото: скан с видео Генпрокуратуры

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду «Plus Capital» и незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3 млрд тенге.

    Часть участников этой преступной группы уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

    В ноябре 2023 года он задержан на территории Грузии.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.

    За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

    Теги:
    Борьба с преступностью Грузия Криминал Прокуратура Видео Правоохранительные органы Финансовая пирамида
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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