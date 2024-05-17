Организатор финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии в Актау

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду «Plus Capital» и незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3 млрд тенге.

Часть участников этой преступной группы уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В ноябре 2023 года он задержан на территории Грузии.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.