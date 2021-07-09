Организацию нового учебного года обсудили на общественном совете по развитию образования «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы организации нового учебного года обсудили на заседании Республиканского общественного совета по развитию образования и науки «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Председатель Совета, депутат Мажилиса Парламента Жулдыз Сулейменова отметила, что одна из приоритетных задач в области образования - возврат к офлайн-обучению, но она должна быть исполнена при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщил в ходе заседания главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, переход на традиционный формат обучения в школах предполагается при обеспечении 100% вакцинации педагогов и персонала.

«Меры в школах будут включать запрет на проведение массовых мероприятий, разобщение классов и распределение перемен для разных классов, усиление контроля за организацией питания в столовых. Что же касается вузов, то студенты старше 18 лет также должны либо вакцинироваться, либо переводиться на дистанционное обучение», – сказал Ерлан Киясов.

Член Совета, председатель правления НАО «Республиканская физико-математическая школа» Габит Бекахметов предложил разделить учеников на блоки начальной, средней и старшей школы. В случае выявления коронавируса на карантин будет закрываться конкретный блок, а не вся школа.

«Руководителям учреждений образования нужно дать конкретные рекомендации по физическому разобщению учащихся, к примеру, не только перемены ставить в разное время, но и начало и конец учебного дня для каждого блока», – сказал Габит Бекахметов.

Член Совета, директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтулеев обратил внимание на необходимость усиления контроля в общественном транспорте, где учащиеся и педагоги подвергаются повышенному риску заражения.

В свою очередь вице-министр образования и науки Шолпан Каринова рассказала, что с 1 сентября в целом по стране запланировано открытие 7 475 школ. Также она отметила, что в рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» в текущем году стоит задача построить 200 и модернизировать 1 000 школ.

«Модернизация включает в себя капитальный ремонт 289 учреждений, в ряде школ запланировано обновление мебели, открытие новых предметных классов, модернизация библиотек и столовых», – сказала Шолпан Каринова.

По итогам заседания был подготовлен ряд рекомендаций Министерству образования и науки, в том числе по принятию комплексной программы для анализа и восполнения пробелов у учащихся из-за длительного обучения в онлайн-формате. Кроме того, члены Совета предложили компенсировать дефицит педагогических кадров за счет «бокового входа» – привлечения технических специалистов непедагогических специальностей.