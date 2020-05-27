Организациям профтехобразования нужно давать академическую свободу - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атлас новых профессий, который в настоящее время разрабатывается в Казахстане, будет завершен в сентябре. Об этом сообщил руководитель образовательных проектов BTSDigital Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давайте признаем, что по профессиональной ориентации в средней школе у нас разлад. Атлас новых профессий, который разрабатываем по вашему поручению, Касым-Жомарт Кемелович, уже будет в сентябре завершен. Его нужно полноценно брать и разворачивать в комплексную систему профориентации в школах», - сказал Саясат Нурбек во время выступления на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

Вместе с тем по словам Саясата Нурбека ряд реформ требует и область профтехобразования.

«Первое, организациям профтехнического образования нужно давать академическую свободу. Так больше продолжаться не может. До 50% они сейчас могут регулировать какие-то внутренние учебные планы, но нужно дать им полноценную академическую свободу, чтобы с учетом региональной специфики, потребности конкретного предприятия, организации профтехнического образования могли регулировать свои учебные программы. Второе, лицензировать специальности, чтобы несколько квалификаций в рамках одной специальности могли получать студенты колледжей и более быстро адаптироваться к изменяющим потребностям на рынке труда», - считает С. Нурбек.

Он также отметил важность внедрения программы WorldSkills, который позволит выявить потенциал профтехобразования и предложил Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву возглавить движение.

«WorldSkills имеет огромный потенциал перевода системы профтехобразования на другие стандарты, на другой уровень», - добавил С. Нурбек.