Оренбург вдвое увеличил сброс воды в реку Урал из Ириклинского водохранилища

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Оренбург вдвое увеличил сброс воды в реку Урал из Ириклинского водохранилища, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 14 марта сброс воды из водохранилища стал производиться в объеме 30 кубометров в секунду. До этого сброс удерживался на уровне 15 кубометров в секунду. В этом году казахстанская и российская сторона достигли договоренности об увеличении подачи воды в Урал из Ириклинского водохранилища», - информирует сайт филиала управления эксплуатации Ириклинского водохранилища федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» РФ.

Напомним, в последние годы река Урал на всем протяжении катастрофически обмелела, потеряла статус судоходной. Заилена или оказалась на берегу большая часть нерестилищ.



