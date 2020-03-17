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Оренбург вдвое увеличил сброс воды в реку Урал из Ириклинского водохранилища
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Оренбург вдвое увеличил сброс воды в реку Урал из Ириклинского водохранилища, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 14 марта сброс воды из водохранилища стал производиться в объеме 30 кубометров в секунду. До этого сброс удерживался на уровне 15 кубометров в секунду. В этом году казахстанская и российская сторона достигли договоренности об увеличении подачи воды в Урал из Ириклинского водохранилища», - информирует сайт филиала управления эксплуатации Ириклинского водохранилища федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» РФ.
Напомним, в последние годы река Урал на всем протяжении катастрофически обмелела, потеряла статус судоходной. Заилена или оказалась на берегу большая часть нерестилищ.
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