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Оренбург вдвое увеличил сброс воды в реку Урал из Ириклинского водохранилища

17 Марта 2020 23:10
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Оренбург вдвое увеличил сброс воды в реку Урал из Ириклинского водохранилища

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Оренбург вдвое увеличил сброс воды в реку Урал из Ириклинского водохранилища, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 14 марта сброс воды из водохранилища стал производиться в объеме 30 кубометров в секунду. До этого сброс удерживался на уровне 15 кубометров в секунду. В этом году казахстанская и российская сторона достигли договоренности об увеличении подачи воды в Урал из Ириклинского водохранилища», - информирует сайт филиала управления эксплуатации Ириклинского водохранилища федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» РФ.

Напомним, в последние годы река Урал на всем протяжении катастрофически обмелела, потеряла статус судоходной. Заилена или оказалась на берегу большая часть нерестилищ.



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Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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