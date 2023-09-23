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    20:46, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Орехи подорожали в Казахстане

    Орехи
    Фото: pixabay.com.

    В Казахстане цены на такие орехи, как фундук, миндаль, кешью, грецкий орех в годовом выражении (август 2022 года к августу 2023 года) выросли на 3,9%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК.

    Стоит отметить, что Казахстан производит переработанные и консервированных плоды и орехи, производство которых за январь-июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 42,1%.

    Так, за данный промежуток времени в Казахстане произведено 5,9 тыс. тонн переработанных и консервированных плодов и орехов.

    Тем не менее, удельный вес импортируемой продукции занимает большую долю – 93,9%. Так, объем завозной продукции за 7 месяцев составил 90,2 тыс. тонн.

    Реализация на внутреннем рынке за январь-июль текущего года составила 89,2 тыс. тонн — на 19,4% больше, чем годом ранее.

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