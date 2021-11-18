Орех в свадебном угощении стал причиной смерти ребенка в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Трехлетний ребенок умер, подавшись орехом на свадьбе в Урджарском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

«По факту смерти малолетнего ребенка, 2018 года рождения в селе Коктал Урджарским районным отделом полиции начато досудебное расследование.

В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела», - говорится в сообщении.



