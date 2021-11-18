+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -4 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Орех в свадебном угощении стал причиной смерти ребенка в ВКО

18 Ноября 2021 15:25
Поделиться:
Орех в свадебном угощении стал причиной смерти ребенка в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Трехлетний ребенок умер, подавшись орехом на свадьбе в Урджарском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Новости по теме
Похищенное авто вернули полицейские жителю Темиртау
17 ДТП за день из-за непогоды произошло в Кызылординской области Коноплю выращивал дома житель Атырауской области Два сельчанина оштрафованы за распространение религиозных материалов в Актюбинской области

«По факту смерти малолетнего ребенка, 2018 года рождения в селе Коктал Урджарским районным отделом полиции начато досудебное расследование.

В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела», - говорится в сообщении.



Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
Поделиться:
Новости по теме
Похищенное авто вернули полицейские жителю Темиртау
17 ДТП за день из-за непогоды произошло в Кызылординской области
Коноплю выращивал дома житель Атырауской области
Два сельчанина оштрафованы за распространение религиозных материалов в Актюбинской области
Популярное
1 Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
2 Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
3 Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
4 Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
5 Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
6 Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
Читайте также
В ВКО ограничено движение на республиканских трассах
Дороги в Жамбылской области по всем направлениям открыты - ДЧС
Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив