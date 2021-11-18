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Орех в свадебном угощении стал причиной смерти ребенка в ВКО
18 Ноября 2021 15:25
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Трехлетний ребенок умер, подавшись орехом на свадьбе в Урджарском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
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«По факту смерти малолетнего ребенка, 2018 года рождения в селе Коктал Урджарским районным отделом полиции начато досудебное расследование.
В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела», - говорится в сообщении.
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