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Ордера на арест 113 человек из-за обрушения зданий при землетрясениях выдали в Турции

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Февраля 2023, 22:22
Ордера на арест 113 человек из-за обрушения зданий при землетрясениях выдали в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Турции выдали ордера на арест 113 человек из-за обрушения зданий при землетрясениях, произошедших в начале недели на юге страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Анадолу.

Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, по меньшей мере 29 605 человек погибли в результате сильных землетрясений, 32 071 поисково-спасательная команда продолжает работать.

По его словам, отделы по расследованию преступлений, связанных с землетрясением, созданы прокуратурами по указанию министерства юстиции в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений на юго-востоке. Он отметил, что установлена ответственность 131 подозреваемого в нарушении правил строительства зданий, приведших к их обрушению во время землетрясений. Один из них арестован, в отношении еще 113 человек выданы ордера на арест.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным, число жертв крупного землетрясения на юго-востоке Турции возросло в воскресенье до 29 605.

Ранее сообщалось о задержании главного архитектора жилого комплекса Rönesans Rezidans, полностью разрушившегося после землетрясений в турецкой провинции Хатай. Кроме того, восемь человек арестовали в турецкой провинции Шанлыурфа из-за строительных дефектов, которые обнаружили в обрушившихся в результате землетрясения зданиях.

Фото: aa.com.


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