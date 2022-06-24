24 Июня 2022 06:24

Орденом «Курмет» наградили двух актюбинских врачей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева орденом «Құрмет» были награждены двое актюбинских врачей. Награды вручил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, за значительный вклад в развитие отечественной медицины и самоотверженный труд в сохранении здоровья граждан, ордена «Құрмет» были удостоены врач больницы скорой медицинской помощи Максот Еркебаев и врач городской поликлиники №2 Орындык Каракушикова.

Кроме того, в честь профессионального праздника ряд госслужащих Актюбинской области был награжден благодарственными письмами акима области.

Нагрудный знак «Үздік мемлекеттік қызметші» аким области вручил заместителю руководителя управления экономики и бюджетного планирования Айгуль Ергалиевой, медали «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» - заместителю руководителя управления сельского хозяйства Асылхану Абтиеву, руководителю отдела управления координации занятости и социальных программ Розе Аленовой.

«Поздравляю всех государственных служащих с праздником, желаю успехов в работе. Необходимо помнить, что от вашего профессионализма и усердия зависит дальнейшее развитие Актюбинской области, а также качество жизни и рост благосостояния населения», - сказал аким Ондасын Уразалин.