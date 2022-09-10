Орденом «Барыс» награжден музыкант и дирижер Марат Бисенгалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева орденом «Барыс» III степени был награжден заслуженный деятель РК, скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Высокую государственную награду вручил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

«Марата Саметовича знают и ценят миллионы любителей музыки во всем мире. Своим мастерством Вы покорили лучшие площадки США, Европы и Азии. Эта высокая награда является еще одним доказательством Ваших высоких заслуг и всеобщего признания», - сказал Д. Абаев.

Марат Бисенгалиев является профессором Бирмингемской консерватории, одним из директоров Альянса оркестров Азиатско-тихоокеанского региона AAPRO.







