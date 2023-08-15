Ордена в честь выдающихся государственных деятелей – зарубежный опыт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17 июня 2023 года в своем выступлении на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» в городе Туркестан Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на системе государственных наград, передает МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что очень важно, чтобы ордена и медали имели глубокую символику, были уникальными и находили широкий отклик в обществе:

«Недавно мы придали государственным премиям персонифицированный характер, назвав их в честь таких выдающихся мыслителей и просветителей, как аль-Фараби, Абай, Ахмет Байтурсынов. Данный подход позволяет сохранить в памяти имена великих сынов и дочерей нашего народа, широко продвигать в обществе их прогрессивные взгляды.

Систему государственных наград необходимо трансформировать в таком же ключе.

Необходимо подумать над тем, чтобы присвоить ряду наших орденов имена выдающихся деятелей нашего народа. Думаю, что для каждого гражданина нашей страны было бы большой честью стать кавалером орденов, носящих, к примеру, имена Султана Бейбарса и ряда других исторических личностей».

Также Президент отметил, что нужно взвешенно использовать иностранный опыт в работе по совершенствованию системы государственных наград:

«Орденам и медалям во многих странах присваиваются имена выдающихся деятелей. Это делается для укрепления гражданского патриотизма, укоренения в общественном сознании знаковых исторических фигур».

Немного погрузившись в систему государственных наград различных стран мира можно заметить, что практика присвоения орденам имен видных исторических личностей хоть и не является повсеместной (таковая отсутствует, например, в Китае, Франции и Германии), но действительно присутствует во множестве стран, особенно среди наших соседей.

УЗБЕКИСТАН

Орден Амира Темура – вручается за выдающиеся заслуги в укреплении государственности, значительный вклад в развитие зодчества, науки, литературы и искусства, в том числе военного искусства, за особый вклад в деле укрепления межгосударственного сотрудничества, мира и дружбы между народами. Посвящен основателю государства Тимуридов Тамерлану.

Орден Жалолиддина Мангуберди – высшая воинская награда, вручаемая военнослужащим командного состава, проявившим образцы высокого военного мастерства, героизм и отвагу при защите страны, внесшим большой вклад в укрепление оборонной мощи государства. Посвящен средневековому правителю хорезмшахов, входящему в число национальных героев Узбекистана.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Орден «Манас» – высшая государственная награда, которую присуждают за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны. Посвящен батыру из одноименного героического эпоса.

Орденом «Курманжан Датка» – вручается за заслуги в общественно-политической деятельности и за трудовые достижения, вклад в защиту и укрепление государства, единство народа, воспитание подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей Родине. Курманжан Датка (генеральское звание в кокандском ханстве) или, как ее еще называли, Алайская царица – знаменитый кыргызский государственный деятель, возглавляла алайских кыргызов в период с 1832-го по 1876 годы.

ТУРКМЕНИСТАН

Ордена «Первый Президент Туркменистана Сапармурат Туркменбаши Великий» и «Туркменбаши» – посвящены первому президенту Сапармурату Ниязову.

Медаль «Мяликкули Бердымухаммедов» – посвящена отцу второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, почетному ветерану органов внутренних дел.

Медаль «Махтумкули Фраги» – учреждена с целью награждения за большие заслуги в изучении, распространении и пропаганде творческого наследия великого мыслителя туркменского народа Махтумкули Фраги.

ТАДЖИКИСТАН

Орден «Лидер нации – Эмомали Рахмон» – присуждается лично нынешним президентом Эмомали Рахмоном.

Орден «Исмоили Сомони» – присуждается за высокие достижения в труде, за значительный вклад в деле государственного строительства, большие успехи в военной службе, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности. Назван в честь основателя централизованного таджикского государства Исмаила Сомони (эмир из персидской династии Саманидов).

Орден «Спитамен» – воинская награда, названная в честь древнего согдийского военачальника, стоявшего во главе восстания в Согдиане и Бактрии против Александра Македонского.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ордена в честь христианских святых – Святого апостола Андрея Первозванного (высший государственный орден РФ), Святого Георгия (высшая воинская награда РФ) и Святой великомученицы Екатерины (общегражданская награда за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение культурного наследия).

Орден Гагарина – учрежден в 2023 году, вручается за достижения в космической отрасли.

Орден Александра Невского – общегражданская награда, названная в честь средневекового князя, почитаемого как великого защитника русских земель в один из самых драматичных периодов истории России. Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей (с определенными изменениями) в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Воинские награды, названные в честь великих русских военачальников – Ордена Суворова, Ушакова (флотоводец, командующий черноморским флотом в 18 в.), Жукова, Кутузова, Нахимова (флотоводец, герой Крымской войны 19 в.).

Орден Пирогова – присуждается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и т.д. Награда носит имя русского хирурга, ученого и педагога Николая Ивановича Пирогова (1810—1881), считающегося основоположником военно-полевой хирургии, а также хирургии как научной дисциплины. Учреждение ордена произошло в 2020 г. в условиях пандемии COVID-19: первыми кавалерами награды стали медицинские работники и волонтеры, отличившиеся в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

УКРАИНА

Орден князя Ярослава Мудрого – вручается за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность. Назван в честь Ярослава Владимировича, князя ростовского, новгородского и великого князя киевского. При нем на Руси начали строить храмы, стали развиваться культура и образованность, выросла численность населения, Киев стал богатейшим городом, был составлен первый известный свод законов русского права, который вошел в историю как «Русская правда».

Орден Богдана Хмельницкого – вручается за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины. Назван в честь гетмана Войска Запорожского, предводителя украинского национально-освободительного восстания с целью освобождения Гетманщины от польско-литовской власти, в результате которого Левобережная Украина с Киевом окончательно вышли из Речи Посполитой и вошли в состав Русского царства.

Орден княгини Ольги – вручается женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье. Назван в честь княгини, правившей Киевской Русью с 945 до 960 года в качестве регента при малолетнем сыне Святославе, после гибели ее мужа, киевского князя Игоря Рюриковича. Первая из правителей Руси, которая приняла христианство, святая равноапостольная Православной церкви.

Орден Данилы Галицкого – вручается военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также государственных служащих за значительный личный вклад в развитие Украины, добросовестное и безупречное служение украинскому народу. Назван в честьДаниила Романовича (13 в.), князя галицкого и волынского, великого князя киевского, короля Руси. Время княжения Даниила Романовича было периодом наибольшего экономического и культурного подъема и политического усиления Галицко-Волынского княжества.

БЕЛАРУСЬ

Орден Франциска Скорины – награждаются работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа. Назван в честь восточнославянского и белорусского первопечатника, философа-гуманиста, писателя, общественного деятеля, предпринимателя и ученого-медика. Франциск Скорина перевел на белорусский извод церковнославянского языка книг Библии, издатель этих книг.

АЗЕРБАЙДЖАН

Орден «Гейдар Алиев» – является высшей наградой страны, назван в честь в честь третьего президента Азербайджана Гейдара Алирза оглы Алиева.

Орден «Шах Исмаил» – вручается за особые заслуги в организации и укреплении Вооруженных Сил, особые заслуги в обеспечении территориальной целостности и безопасности, выдающуюся полководческую деятельность, особые заслуги в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Азербайджанской Республике. Назван в честь Исмаила I, шахиншаха Азербайджана и Ирана, великого полководца и поэта, основателя династии Сефевидов, классика азербайджанской литературы.

Золотая медаль имени Низами Гянджеви – вручается ежегодно азербайджанским ученым и одному иностранному ученому за значимые научные труды. Названа в честь Низами Гянджеви (12-13 вв.), классика персидской поэзии, одном из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейшим поэтом-романтиком в персидской эпической литературе, привнесшим в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль.