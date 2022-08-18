18 Августа 2022 22:33

Орден Восходящего солнца вручили послу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Японии в Казахстане Джун Ямада по решению Его Величества Императора Японии Нарухито вручил послу Казахстана в Греции Ерлану Баударбек-Кожатаеву одну из высших государственных наград - «Орден восходящего солнца, Золотая и Серебряная звезда», за вклад в развитие двустороннего сотрудничества и углубление дружбы между Казахстаном и Японией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел Казахстана Адиль Турсунов, посол Греции в Нур-Султане Эфталия Какиопулу, а также представители деловых и дипломатических кругов обеих стран.

«Орден восходящего солнца» является первой наградой, которая была включена в наградную систему Японии. Впервые орден был вручен в 1875 году. Согласно японской системе государственных отличий, «Орден восходящего солнца, Золотая и Серебряная звезда» является орденом II класса.

Е. Баударбек-Кожатаев занимал пост посла Казахстана в Японии с 2016 по 2021 гг., в период с 2017 по 2021 гг. был приглашенным профессором японского Университета Токай. Владеет японским и английским языками. Работает в системе МИД Казахстана в течение 30 лет.

Фото: gov.kz