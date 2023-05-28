Орден фронтовика из Западно-Казахстанской области найден через 80 лет

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Орден Красной Звезды, которым был награжден фронтовик из Западно-Казахстанской области Болат Наукешов, нашелся через 80 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил сын фронтовика 69-летний Марат Наукешов, проживающий в селе Казталов Казталовского района ЗКО, награду нашел житель города Устюжна Вологодской области РФ Михаил Смирнов в прошлом году.

М.Смирнов участвовал в раскопках, которые проводили сотрудники Института археологии Российской Академии наук. По его словам, орден был найден в 100 метрах от места раскопок, в лесу вблизи деревни Сычево Зеленоградского городского округа Калининградской области. В ходе экспедиции М.Смирно исполнял обязанности старшего лаборанта Института археологии.

Чтобы выяснить, чей это орден, М.Смирнов направил запрос в Министерство обороны России.

В ответе из Министерства обороны РФ было написано: «Согласно архивным документам, орденом Красной Звезды №126898 был награжден командир взвода 82-миллиметровых минометов 953-го стрелкового полка, старший лейтенант Болат Наукешов, 1920 года рождения. Он был награжден приказом по 257-й стрелковой дивизии №07 от 4 января 1943 года, временное удостоверение №450550. Адрес (на момент награждения) указан следующий: Сталинградская область, Эльтонский район, совхоз №9 Булухта.

М.Смирнов сообщил, что в поиски потомков фронтовика вложила много труда главный редактор «Первой городской» газеты Устюжны Нелли Еременко.

Как соощила Н.Еременко, вначале она установила через органы регистрации актов гражданского состояния, что Болат Наукешов после войны жил в поселке Эльтон Волгоградской области. Он женился, у него был сын, но о его жизни после 1952 года никакой информации нет. Поскольку Б.Наукешов был уроженцем Казахстана, логично было предположить, что он уехал на родину.

«Я продолжила поиски родственников фронтовика через интернет и социальные сети. Направила запрос на электронный адрес, указанный на сайте Министерства внутренних дел Казахстана. К сожалению, ответа не получила. Перед майскими праздниками побеседовала с начальником пресс-службы Управления внутренних дел Вологодской области и попросила помочь. По его совету направила запрос в отдел уголовного розыска Управления. Через две недели на сотовый телефон поступила вся информация. После того, как стали известны данные сыновей фронтовика, 15 мая направила еще одно письмо в МВД РК. Хотела предложить передать орден родственникам в торжественной обстановке. До сих пор никто со мной не связался», – сказала Н.Еременко.

По словам М.Наукешова, орден был отправлен в Казахстан по почте.

«Что касается того, как был утерян орден, мой отец рассказывал, что, когда дивизия оказалась в окружении, партбилеты и награды всех бойцов были закопаны под большим дубом, чтобы не попали в руки врагу. Так были утеряны все ордена и медали, а также партбилет моего отца. Я спрашивал Михаила Смирнова, и он сказал, что был найден только орден Красной Звезды. И все же, он сказал, что в дальнейшем продолжит поисковую работу на том месте. Может быть, мы порадуемся новым находкам. Мой отец был в плену с 12 февраля по 3 апреля 1945 года, но преследованиям за это не подвергался», – сказал Марат Наукешов.

Болат Наукешов родился и вырос в ауле №8 Ординского (ныне Бокейординского района), вблизи Мечетькум. В 1928 году поступил на рабфак в городе Уральске, в 1940 году окончил учебу и был призван в армию через Уральский городской военный комиссариат. С 1942 года член ВКП (б). 15 декабря 1942 года был ранен. За боевые заслуги на должности командира минометного взвода 92-миллиметровых минометов 953-го стрелкового полка 257-й стрелковой дивизии, в звании лейтенанта, 4 января 1943 года был награжден орденом Красной Звезды, позднее орденом Отечественной войны второй степени. Затем ему было присвоено звание гвардии старшего лейтенанта. Когда он командовал батареей 76-миллиметровых орудий в 279-м гвардейском стрелковом полку 91-й гвардейской стрелковой дивизии, 15 марта 1943 года был во второй раз награжден орденом Красной Звезды. Его матери Наукешовой Агафье, жившей на станции Эльтон Палласовского района Сталинградской области было отправлено сообщение о том, что 11 февраля 1945 года он пропал без вести.

После освобождения из плена Болат Наукешов участвовал в восстановлении разрушенных во время войны городов, вернулся на родину в 1946 году. В 1946-1959 годах работал главным бухгалтером в совхозе Эльтон. В 1959-1960 годах был главным бухгалтером в совхозе имени Калинина Жанибекского района Уральской (ныне Западно-Казахстанской) области, в 1961-1972 годах работал в овцесовхозе Казталов Казталовского района, с 1972 года до выхода на пенсию в овцесовхозе имени ХХІV Съезда, в селе Ажибай Бирикского округа. Умер в возрасте 64 лет в 1984 году. У него было четверо сыновей: Тельман, Ерлан, Мурат, Марат. Двое сыновей уже умерли. Старший сын Тельман, 1948 года рождения, живет в селе Ажибай.