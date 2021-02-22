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    14:03, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Орден «Достық» вручили сопредседателю Межпарламентской группы дружбы «Казахстан-Швейцария» Филиппо Ломбарди

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял бывшего президента Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации, сопредседателя Межпарламентской группы дружбы «Казахстан-Швейцария» Филиппо Ломбарди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе переговоров собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической и экономической сферах. Особое внимание уделено путям дальнейшего взаимодействия между законодательными органами двух стран.

    В заключение встречи, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и Швейцарии М. Тлеуберди вручил Ф. Ломбарди орден «Достық» II степени.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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